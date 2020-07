Teadlaste hoiatus: koroonaviiruse teine laine võib nõuda Suurbritannias 120 000 elu

Prognoos põhineb hinnangul, et nakkuskordaja võib tõusta septembris 1,7-le. See näitaja on praegu 0,7-0,9.

«Praegu, mil Covid-19 juhtumeid on suhteliselt vähe, on see kriitiliselt tähtis võimaluste aken, mis aitab meil valmistuda selleks halvaks, millega me võime silmitsi seista talvel,» sõnas ta.