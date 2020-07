Ukraina: inimlik eksimus lennuki allatulistamisel pole kinnitatud

Iraan tunnistas mõni päev hiljem, et tulistas lennuki alla eksikombel, tappes 176 inimest.

Iraani tsiviillennundusamet teatas pühapäeval, et õhutõrjesüsteemi radari vale seadistamine oli tõenäoliselt määrav inimlik eksimus, mis viis lennuki kukutamiseni.

«Ma tahan rõhutada selgelt, et liiga vara on väita, et lennuk tulistati alla inimliku eksimuse tõttu.»