Venemaa korraldas Süürias mitmeid õhurünnakuid

Venemaa ja Türgi on Idlibi provintsi, mis on Süüria viimane valitsusvastaste jõudude kants, regulaarselt patrullinud.

Teisipäeva pärastlõunal korraldasid Vene sõjalennukid üle kümne õhurünnaku Idlibi valitsusvastaste jõudude kontrolli all olevatele osadele, kus alates märtsist on olnud üsna rahulik. Türgi ja Venemaa vahendasid seal vaherahukokkulepet, mis lõpetas valitsusvägede pealetungi, milles hukkus sadu inimesi ning tuhanded olid sunnitud oma kodudest lahkuma.

Suurbritannias asuv vabaühendus, Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus, teatas pärast plahvatust toimunud 18-st Venemaa õhurünnakust. Ühenduse sõnul pommitasid valitsusväed valitsusvastaste jõudude kontrolli all olevat Ariha linna, mille tulemusel sai viis inimest haavata.

Hadi Abdullah, Idlibis asuv aktivist ütles, et Vene sõjalennukid ründasid Idlibi provintsis asuvaid piirkondi ning valitsusvastaste jõudude kontrolli all olevaid piirkondi rannikuäärses Latakia provintsis.

Idlibis elab pea kolm miljonit inimest, kellest paljud on riigi siseselt oma kodudest lahkunud. See on regiooni kõige võimsama rühmituse, al-Qaidaga seotud Hayat Tahrir al-Shami kants.