Politoloog: EL-i plaanitavad meetmed Hiina vastu on leebed ja hilinenud

«Aasta aega on need protestid toimunud. On kulutatud lugematu hulk pisargaasi, kanistreid, kummikuule. Ajakirjanikud on saanud vigastada nende massiohjevahendite tulemusel. Mulle tundub, et praegused planeeritavad sanktsioonid tulevad liiga hilja ja on liiga väikesed, et oluliselt mõjutada Hiina senise poolitika kurssi,» selgitas Jürise.