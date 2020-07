USA ülemkohtu kohtunik toimetati nakkuskahtlusega haiglasse

Kohtu avalduses täpsustatakse, et Ginsburg puhkab ja jääb mõneks päevaks haiglasse, kus saab antibiootikumiravi.

Ginsburgi tervist jälgitakse vabariiklaste ja demokraatide vastasleerides tähelepanelikult, sest tegemist on ühega neljast liberaalsest kohtunikust. Ülemkohtus on üheksa kohtunikku, kellest ülejäänud on konservatiivid.