Ühendriikides nakatus ööpäeva jooksul koroonaviirusega 63 262 inimest

Viiruse levik on taas hoogustumas riigi lõunapiirkondades Floridast Californiani. See asjaolu on sundinud mitmeid osariike taas karmistama viirusevastaseid piiranguid.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas esmaspäeval, et liiga palju riike liigub koroonaviiruse pandeemiaga tegelemisel veel vales suunas ning mingit naasmist «vana normaalsuse» juurde lähiajal oodata ei ole.

Pärast seda, kui laupäeval anti WHO-le teada 230 000 uuest koroonaviirusega nakatumisest, ütles ÜRO terviseagentuur, et pandeemia muutub vaid hullemaks, juhul kui inimesed ei pea kinni põhilistest nõuetest nagu füüsilise vahemaa hoidmine, kätepesu ja maskikandmine.

WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus hoiatas, et riike, kes on liikumispiirangutest loobumas, on tabanud viiruse leviku suurenemine, sest nad ei järginud tõestatud meetodeid riski vähendamiseks.