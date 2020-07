Suremuse vähenemise ja ärajäetud matusetseremooniate tõttu on pool tosinat Norra matusebürood pöördunud riigi poole – edu võitluses Covid-19 vastu on teinud neil keeruliseks ots otsaga välja tulla.

Lande perekonna jaoks, kes on kolm põlvkonda surnute eest hoolitsemisega endale elatist teeninud, on see midagi uut. «Kui rakendati meetmeid koroonaviiruse vastu, ilmnes, et see ei murdnud üksnes koroonaviiruse, vaid ka teiste viiruste selgroo,» lausus pereettevõtte juht Erik Lande.