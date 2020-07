Poola LGBT kogukond tunneb presidendivalimiste järel hirmu

Aktivistide sõnul peegeldab valimiskampaanias ilmnenud homofoobne retoorika president Vladimir Putini Venemaad, kus 2013. aastal võeti vastu «geipropagandat» keelav seadus ja kus põhiseadus nüüd samasooliste abielu keelab.

Tuntakse muret, et Poola võimud liigutavad riiki samas suunas ning osa LGBT kogukonna liikmeid on diskrimineerimise ägenemise hirmus riigist juba lahkunud. Teised on lubanud jääda riiki ja oma õiguste eest veel aktiivsemalt võidelda.

«Sellisel narratiivil on alati hind ja need ei ole poliitikud, kes seda hinda maksavad. Need oleme meie,» ütles ühenduse Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza juht Hubert Sobecki, kelle sõnul on olukord Poolas osa LGBT inimesi enesetapuni viinud.

«See on kestnud aastaid,» ütles ta. «See on katastroof. Seda võib nimetada humanitaarkatastroofiks, ent see ei kirjeldaks ligilähedaseltki seda kannatust, mida need inimesed meie kogukonnale toovad.»

«Nad nimetavad meid »ideoloogiaks«, ent see pole ideoloogia, keda tänaval pekstakse.»

Duda valiti teisipäeval presidendiks teiseks viieaastaseks ametiajaks. Ta edastas napilt Varssavi liberaalset meeri Rafal Trzaskowskit, võites 51 protsenti häältest.

Valimiskampaania viimastel nädalatel kasutas ta konservatiivsete häälte võitmiseks LGBT õiguste vähendamist. Ta allkirjastas «perekonnaharta», milles lubati «keelata LGBT ideoloogia propageerimine ametlikes asutustes».

Samuti esitas ta ametlikult ettepaneku muuta põhiseadust nii, et samasoolised paarid lapsendada ei saaks.

Ehkki Duda kampaaniast ei jäänud välja ka juudivastasus ja ksenofoobia, oli karmim retoorika suunatud LGBT kogukonna vastu, mida ta nimetas ohtlikumaks kui kommunism.

Kõige dehumaniseerivamana mõisteti hukka presidendi sõnavõtt: «LGBT pole inimesed, see on ideoloogia.»

See viis meeleavaldusteni, kus protestijad kandsid plakateid sõnumiga, et nad on inimesed. Sõnum levis ka sotsiaalmeedias.

«See on minu jaoks nii häbistav. Ma pean aastal 2020 ütlema, et ma olen inimene? See on õudne,» ütles ajalehe Replika toimetaja Mariusz Kurc, kes lisas, et valimistulemused tekitasid temas hirmu.

«See oli puhas hirm, et olukord ei lähe paremaks, olukord ei jää selliseks nagu see on, see läheb halvemaks,» ütles ta.

Toetus LGBT õigustele on Poolas kasvanud alates Euroopa Liiduga liitumiest 2014. aastal ning igal aastal koguneb paraadidele aina rohkem inimesi, seda ka väikelinnades.

Meeleolu on aga dramaatiliselt muutunud viimastel aastatel, kui võimul on olnud erakond Seadus ja Õigus, kelle sõnul on LGBT õigused välismaine import, mis ähvardab Poola rahvusidentiteeti.

Riigi konservatiivses kaguosas on asjad läinud suisa nii kaugele, et paljud kohalikud omavalitsused on end kuulutanud «LGBT ideoloogia vabaks», mis on peamiselt sümboolne žest reaktsioonina geiõiguslusele.