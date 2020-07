Valgevene võimud ähvardavad meeleavaldajaid kriminaalsüüdistusega

Inimesed tulid eile õhtul Minskis ja teistes linnades tänavatele, kui oli selgeks saanud, et valimiskomisjon ei luba president Aleksandr Lukašenka peamistel konkurentidel end 9. augusti valimisteks üles seada.

Politsei sõnul on kogu riigis kinni peetud üle 250 inimese. Korrakaitsjate arvates algatasid meeleavaldusi «internetiprovokaatorid».

«Ebaseadusliku tegevusega seotud isikud on kinni peetud. Nende tegudele antakse õiguslik hinnang,» kinnitas uurimiskomitee ning lisas, et käib meeleavalduste videoülesvõtete uurimine..

Inimõigusrühmituse Vjasna andmeil on Minskis kinni peetud 230 inimest ning teistes linnades veel kümneid.

Vjasna andmeil sundis märulipolitsei inimesi autodesse põlvili ning mõnda löödi näkku. 32 kinnipeetut vabastati inimõiguslaste väitel kolmapäeva hommikul, osa neist aga sai kaasa kutse meeleavalduste reeglite väidetava rikkumise pärast kohtusse ilmuda. See võib kaasa tuua lühikese vanglakaristuse.

Paljud on aga endiselt politseijaoskondades ning kinnipidamiskohtades või kohtusse ülekuulamisele viidud.

Endine kolhoosiesimees Lukašenka on olnud president juba 26 aastat ning augustivalimistel kandideerib ta kuuendaks ametiajaks. Peale tema on veel neli kandidaati.

Ainsa laiema tuntusega opositsiooniesindajana lubab komisjon kandideerida Svetlana Tsihhanovskajal. 37-aastane Tsihhanovskaja on tuntud vlogija Sjargei Tsihhanovski abikaasa ning tema kandidatuur esitati pärast seda, kui praegu vangis oleva Sjargei Tsihhanovski esitamine osutus võimatuks.

Valimised toimuvad sellest hoolimata, et üheksa miljoni elanikuga riigis on kinnitust leidnud üle 65 000 koroonaviiruse juhtumi. Lukašenka on rangete piirangumeetmete kehtestamisest keeldunud.