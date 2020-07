Brüssel manitseb Euroopa Liitu viiruse teiseks laineks valmistuma

Euroopa Komisjoni asepresident Margaritis Schinas nentis, et algne vastus epideemiale «ei olnud Euroopa tähetund», kuivõrd riigid asusid tegutsema koordineerimatult.

Ta ütles aga ühisavalduses koos tervishoiuvolinik Stella Kyriakidesega, et nii Euroopa Komisjon kui liikmesriigid on saanud õppetunni ja on järgmiseks haiguspuhanguks paremini valmis.

«Viirus on endiselt meiega,» hoiatasid nad ja lisasid, et tervishoiumeetmed nagu reisipiirangud on võitnud Euroopale aega puhanguks valmistumisel.

Et uute juhtumite arv on osas piirkondadest juba tõusma hakanud, teatasid komisjoni ametnikud reast meetmetest, et haiglad ja riigid suve lõpuks haiguspuhanguks valmis oleks.

«Täna tahame maandada riske, mis seonduvad COVID-19 ja hooajalise gripi kooseksisteerimisega järgmisest sügisest. See on esimene kord, kui need kaks tsüklit kokku langevad,» ütles Schinas, kelle portfellis on Euroopalik eluviisi edendamine.

«Me ei taha näha koordinatsiooni puudumist, mis iseloomustas meie liikmesriikide esialgset vastust pandeemia algul,» lausus ta.

Volinike sõnul ei taha nad ka naasmist üldiste sotsiaalsete ja äriliste seisakute juurde, mis bloki majanduslangusse heitsid, ent nad manitsesid ettevaatlikkusele.

«Läinud kuul nägime liikmesriike piirangumeetmeid tühistamas ja kodanikke naasmas selle juurde, mida ma olen alati nimetanud uueks normaalsuseks, mida kõik väga vajasid,» ütles Kyriakides.

«Ent nagu me teame ja näeme, teatavad liikmesriigid väiksematest ja suurematest kohalikest haiguspuhangutest. Seega oleme täna siin ütlemaks, et ettevalmistumine on võti, eriti enne sügis- ja talvekuid,» sõnas ta.