Taani jäätisefirma muutis Eskimo pulgajäätise nime

Ettevõtte teatel oldi alguses Eskimo pulgajäätise nimevahetusele vastu, kuid pärast hoolikat kaalumist otsustati siiski valida sobilikum nimi.

Hansens Is märkis, et tänapäeval on rohkem informatsiooni ja debatti «vähemuste ja põlisrahvaste halvustava kohtlemise ja ebavõrduse teemal».

Arktika põlisrahvad hakkasid terminit eskimo, mida kasutati kõigi regiooni rahvaste kirjeldamiseks, kritiseerima 1970. aastatel.

Aaja Chemnitz Larsen, kes on üks kahest Gröönimaa esindajast Taani parlamendis, märkis, et termin tähendab «toore liha sööjat», ehkki antud etümoloogia on vaidlustatud.

«Eskimo on paljude gröönimaalaste jaoks halvustava tähendusega. Seeg arvan ma, et on loomulik näidata meie vastu sel tasandil lugupidamist,» ütles ta uudisteagentuurile Ritzau.

"Pärast dialoogi ja uurimist, sai meile selgeks, et nimi Eskimo meenutab inimestele alavääristamise ja ebaõiglase kohtlemise aegu. Seda ei olnud me varem kaalunud," kirjutas jäätisefirma Facebookis.

Chemnitz Larsen tervitas otsust ja julgustas teisi firmasid sama tegema.