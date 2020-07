Brasiilia presidendi uus koroonatest osutus samuti positiivseks

65-aastane Bolsonaro, kes kuulub riskirühma, ütles, et jääb karantiini oma ametlikus residentsis pealinnas Brasilias, kus ta jätkab tööd videokonverentsi vahendusel.

Ta ütles esmaspäeval telefoniintervjuus CNN-ile, et «ei suuda taluda kodus olemise rutiini» ja ootab kannatamatult arstide luba residentsist lahkuda.

Bolsonaro kinnitas uudistekanalile, et tal ei ole olnud alates 6. juulist ühtegi koroonaviiruse sümptomit nagu palavik või hingamisraskused. Ta lisas, et jätkab malaariavastase ravimi hüdroksüklorokviini võtmist.

Brasiilias on leidnud kinnitust 1,9 miljonit nakatumist uude koroonaviirusesse, surnud on rohkem kui 74 000 inimest. Brasiilia on nende näitajatega USA järel teisel kohal maailmas.