Johns Hopkins: USA-s lisandus ööpäevaga 67 632 koroonanakkust

Viimased 10 päeva on lisandunud 55 000 - 65 000 nakatumist päevas.

Ühendriikides on nakatunud uude koroonaviirusesse juba vähemalt 3 616 096 inimest. Covid-19 on nõudnud 140 105 inimese elu. Haigusest on paranenud üle 1,6 miljoni inimese.