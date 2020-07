President andis otsusest teada eile õhtul sotsiaalmeedias. «Mul on heameel teada anda, et Bill Stepien on ülendatud Trumpi kampaaniajuhi rolli,» ütles ta. «Brad Parscale, kes on olnud koos minuga väga pikka aega ning on juhtinud meie tohutut digi- ja andmestrateegiat, jääb sellesse rolli, olles kampaania tähtis nõunik.»