IMF: me pole majanduskriisist veel pääsenud

«Aktiivsus on hakanud järk-järgult tugevnema..., kuid me ei ole veel pääsenud,» ütles Georgieva sõnumis riikide ühenduse G20 rahandusministritele.

G20 riikide pakutud 11 triljonit dollarit toetustena aitas ära hoida veel hullemat tulemust, kuid need «päästevõrgud peavad jääma alles, kuni on vaja ning mõnel juhul tuleb neid laiendada,» ütles Georgieva blogipostituses.

Hoolimata sellest, et suured ja kasvavad võlamäärad on tõsine probleem, on hetkel enneaegse meetmete tühistamise ohud suuremad, rõhutas IMF-i juht.