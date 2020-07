Kolm Prantsuse politseinikku said süüdistuse tapmises

Uurijate kasutatud videoülesvõtte järgi ütles Põhja-Aafrika päritolu Chouviat seitse korda, et on lämbumas ning siis ta keha lõtvus.

Prantsusmaal on viimastel nädalatel olnud hulk meeleavaldusi vägivalla ja rassismi vastu politseis.

Meeleavaldused said alguse seoses 2016. aastal politsei käes hukkunud 24-aastase mustanahalise Adama Traoré looga. Selle kohta ilmus politsei tegevust õigustanud raport, ehkki üks korrakaitsjatest tunnistas, et noormees suruti maha kahe politseiniku keharaskusega.

Traoré surma asjaolud on siiani ebaselged, ta kaotas politseiautos teadvuse ning suri jaoskonda viiduna.

Vastuoluline lugu tõusis taas fookusesse koos USA-s puhkenud massimeeleavaldustega seoses mustanahalise George Floydi surmaga kinnipidamisel. Ka tema ütles enne surma korduvalt, et ei saa hingata.

Kaks Chouviat' juhtumiga seotud politsenikku said süüdistuse eelmisel nädalal, kinnitas kohtuallikas AFP-le. Kolmandale esitati advokaadi sõnul süüdistus neljapäeval. Uurimise all on neljaski korrakaitsja, kuid temale pole seni süüdistust esitatud.