Indias ületas koroonaviirusse nakatunute arv miljoni juhtumi piiri

Ministeerium lisas, et haigusest paranenute arv on jätkuvalt tõusuteel ning on praeguseks kerkinud 63 protsendini.

Seni on kolm osariiki – Maharashtra, Delhi ja Tamil Nadu – andnud kokku enam kui poole juhtumitest. Samas on ka selge, et ülejäänud osas riigist, kus on veelgi kesisem tervishoiusüsteem, on pandeemia selgelt tõusuteel.