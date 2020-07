Riigisekretär: Valgevene jõuametkonnad on valmis rahutusi ennetama

«Meie ülesanne on loomulikult hetkel, kui see vajalikuks osutub, täita siseväe, miilitsa ja muude jõuametkondadega ülesandeid ükskõik milliste terroristlike ilmingute, massirahutuste ja muu sarnase ennetamiseks,» ütles Rakav neljapäeval Vitsebskis telejaamale ОNТ.

«Seejuures ei tohi põnnama lüüa ja mõelda, et sõjavägi läheb rahva vastu, sõjavägi tulistab rahvast. Me peame selgelt mõistma: oleme jõuvahend ja mitte üksi relvajõud, vaid ka miilits ja eriüksuslased ja siseorganid, sisevägi ja piirivalvurid ja muud jõuametkonnad. Meie ülesanne on takistada riigi hukku, mitte lubada verevalamist rahva hulgas. Mitte lubada. Kui me seda lubame, tähendab, et oleme lahingu kaotanud,» ütles Rakav.