Venemaa politsei otsis Navalnõi kontori taas läbi

Navalnõi kuulati reedel üle, mille järel ta teatas, et uurijad keelasid tal uue kriminaalasja tõttu pealinnast lahkuda.

Opositsioonijuht usub, et sellega püütakse takistada tema reisimist riigis enne septembris toimuvaid kohalikke valimisi.

Eelmisel aastal said kremlimeelsed kandidaadid tagasilööke kohalikel valmistel Moskvas ning Navalnõi on kutsunud oma toetajaid kasutama septembris sama taktikat populaarsust kaotava Ühtse Venemaa vastu ka mujal.

Juunis väitis uurimiskomitee, et Navalnõid kahtlustatakse Teise maailmasõja veteranide laimamises.

Navalnõi lähiliitlane Leonid Volkov on arvamusel, et nüüdne läbiotsimine on seotud uue asjaga.