Indoneesia üleujutuste hukkunute arv tõusis 36-ni

Põhja-Luwu piirkonda tabanud katastroofi tõttu jäi koduta üle 14 000 inimese, kes on leidnud ulualust ajutistes varjupaikades. Päästeteenistused üritavad leida veel 66 inimest, kes on kadunud.

Ametnikud teatasid reedel, et surnud on vähemalt 36 inimest ning nad tõstsid teadaolevalt kadunute arvu tosina võrra, pärast teateid asjaomaste peredelt.

«Tõenäosus nad elusalt leida on väike, kuna me oleme nüüd neli päeva otsinud ja olukord on seal keeruline,» ütles Põhja-Luwu päästetiimi koordinaator Andi Mukti. «Seal on kuni kaks meetrit kõrge tihe muda.»