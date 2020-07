Austrias süüdistatakse kaheksat politseinikku kahtlusaluse peksmises

Viini prokuratuuri pressiesindaja Nina Bussek ütles reedel uudisteagentuurile Austria Press Agency, et juurdlus algatati kehaliste vigastuste tekitamise ja võimu kuritarvitamise kahtlusel. Politseinike töökohustused on ajutiselt peatatud, teatas Austria pealinna korrakaitseamet.

Intsident leidis aset 2019. aasta jaanuaris. Ohver sõnas varem, et politsei peksis teda, kuid mitu politseinikku on seda eitanud ja mehe vastu algatati juurdlus laimu suhtes. Sel nädalal ilmus avalikkuse ette ka kõnealune video ja seejärel laimujuurdlus peatati, kuna «video tõttu ei saa enam oletada, et ta (kahtlusalune) andis teadlikult politsei kohta valeütlusi», ütles Bussek.