Peking: USA on suhetes Hiinaga aru kaotanud

«Need inimesed ei kõhkle isiklikes huvides ja poliitilistel eesmärkidel tõmbamast oma avalikkuse tähelepanu sisemuredelt... sel määral, et kaotavad mõistuse ja lähevad hulluks,» edastas lääne meedia pressiesindaja sõnu.

Hua märkis, et Hiina ei kavatse heita USA-le väljakutset või hõivata selle kohta, ning avaldas lootust, et Washington «naaseb mõistuspärasuse juurde» oma Hiina-poliitikas.

Meedia meenutab, et USA-Hiina suhted on tänavu hulga lahkarvamuste tõttu alla käinud. USA peaprokurör William Barr süüdistas äsja Hiinat «majandusliku blitzkriegi vallandamises», et võtta üle USA koht maailma juhtriigina ja määrida oma poliitiline õpetus kaela kõigile ülejäänutele.