Vene valitsus eraldas metsapõlengute kustutamiseks veel 2,6 miljardit

Asepeaministri pressiteenistus edastas, et valitsus otsustas eraldada täiendavalt 2,6 miljardit rubla patrullimiseks õhust ja kustutamiseks, et tuli ei leviks majandusobjektidele.

Abramtšenko meenutas, et ilmateenistused ja metsatuletõrjujad ennustasid juba varem, et 2020. aasta tuleb keeruline, sest talv oli soe ja lumevaene ning kevad kuiv. Aprillist peale on Siberis ja Kaug-Põhjas olnud +30-38-kraadine palavus ning esmakordselt kosmoseseire ajaloos märgati looduspõlengut polaarjoone taga.