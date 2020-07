Ühendriikides nakatus ööpäevaga koroonaviirusesse 77 638 inimest

Floridas lisandub iga 24 tunniga rohkem koroonanakkusi, kui üheski teises osariigis. Texases ja Californias on see näitaja 10 000 kandis. California osariigis teatas reedel ainuüksi Los Angelese maakond, et ööpäevaga nakatus 4592 inimest, mis on samuti rekordiline arv.