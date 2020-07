Maailmas ületas koroonasurmade arv 600 000 piiri

Nakatumisi on pandeemia algusest tuvastatud enam kui 14 miljonit.

Viirusesurmade arvult on maailmas esikohal USA ja Brasiilia.

Ühendriikides nakatus viimase ööpäevaga koroonaviirusesse rekordilised 77 638 inimest. Samal ajal suri viirusesse 927 inimest. Riigis on pandeemia algusest viirusesse surnud 139 128 ja nakatunud 3,64 miljonit inimest.

Indias on uude koroonaviirusse nakatunud enam kui miljon inimest, mis on Ühendriikide ja Brasiilia järel kolmas näitaja maailmas. Viimase ööpäeva jooksul lisandus 34 956 uut nakkusjuhtu, mis kergitas ametliku koguarvu 1 003 832 juhtumini.

Tervishoiuministeerium andis reedel ühtlasi teada ka rekordilisest surmajuhtude arvust, kui lisandus 687 surma ööpäeva jooksul. Riigis on pandeemia algusest viirusesse surnud 25 602 inimest.

Koroonasurmade arvult kolmandal kohal on Suurbritannia 45 233 juhtumiga. Kinnitust leidnud nakatumisi on veidi rohkem kui 293 200.

Neljandale kohale on tõusnud Mehhiko, kus surnud on 38 310 inimest. Nakatunuid on seal 331 298.