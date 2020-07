USA-s süüdistatakse föderaalvõime protestijate röövimises

Föderaaljõud liiguvad väidetavalt tunnusteta autodega ja võtavad meeleavaldajaid kinni ilma igasuguse selgituseta. Nii olevat vähemalt 14. juulist alates.

Samuti on nähtud pisargaasi ja kummikuulide kasutamist protestijate vastu. Osariigi demokraadist kuberner Kate Brown peab föderaalide tegevust räigeks võimu kuritarvitamiseks, kirjutab New York Times. Nördimust on avaldanud ka inimõigusaktivistid.

"See, mis Portlandis praegu toimub, peaks panema muretsema kõiki Ameerika Ühendriikides," ütles kodanikuõiguste organisatsiooni ACLU kõneisik Jann Carson.

Washington Posti andmetel on Portlandi demokraatlik linnapea Ted Wheeler nimetanud neid jõude Trumpi "isiklikuks armeeks".

Föderaalvõimude esindajad on nimetanud oma tegevust seaduslikuks ja vajalikuks, et rahustada linnas juba pikalt jätkunud rahutusi.

Reedel võttis oma avalduses kinnipidamised omaks föderaalne tolli- ja piirikaitseamet CBP. Washington Posti andmetel märkis CBP, et nende heaks töötavad isikud on tuvastatavad. Föderaalvalitsuse ulatuslikku kohalolekut on muu hulgas õigustatud hoonete kaitsmisega.

New York Timesi andmetel on selle aluseks Trumpi otsus saata föderaalsed korrakaitsejõud erinevatesse linnadesse, kus protestid ja rahutused on kestnud pikka aega. Samuti on jõude Seattle'is ja Washingtonis.

Rahutused on Portlandis jätkunud eriti visalt. New York Times kirjutab, et linnas on avaldatud meelt 50 päeva järjest pärast seda, kui mai lõpus suri Minneapolises politsei käes mustanahaline George Floyd.