London ei kahtle Vene võimude seotuses vaktsiinihäkkimisega

Suurbritannia, USA ja Kanada luureametid süüdistasid neljapäeval häkkerite rühmitust APT29 Covid-19 vaktsiini väljatöötamisega seotud organisatsioonide ründamises ja lisasid, et rühmitus on «pea kindlalt» seotud Vene luurega ning üritas varastada infot ja intellektuaalset omandit.

«Seda ajal, mil kogu maailm on ühinenud, et Covid-19-st jagu saada. Minu arvates on ennekuulmatu ja laiduväärne, et Vene valitsus sääraste asjadega tegeleb.»