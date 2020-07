Ligi 38 000 aserbaidžaanlast kipub vabatahtlikult sõjaväkke

«Aserbaidžaanis on pea 38 000 kodanikku avaldanud soovi vabatahtlikult armeesse astuda. Nad on pöördunud elektrooniliselt mobilisatsiooni ja sõjaväeteenistusse kutsumise teenistusse, aga ka teenistuse kohalikesse osakondadesse ja üksustesse ning registreeritud kohasel viisil,» märkis ametkond.

15. juulil valitses piiril vaikus, kuid juba järgmisel päeval teatas Armeenia kaitseministeerium aserbaidžaanlaste väidetevast provokatsioonist ja Armeenia külade tulistamisest. Aserbaidžaani pool aga omakorda nimetas Jerevani väiteid desinformatsiooniks ning väitis, et hoopis armeenlased olid tulistanud Aserbaidžaani külasid.

Viimastel päevadel on olukord stabiliseerunud, kuid jäänud pingeliseks.

Relvakonflikt on ajendanud Ühendriike, Euroopa Liitu ja regionaalset suurvõimu Venemaad manitsema pooli vaoshoitusele. Türgi on võtnud sõna aga Aserbaidžaani toetuseks.

Rahvusvahelise Kriisirühma Kaukaasia analüütik Olesja Vartanjan ütles, et suurem vastasseis tõmbaks ligi ka piirkondlikud suurvõimud.

Ta lisas, et kriisi eskaleerumine näib siiski ebatõenäoline, kuna kummalgi poolel pole põhjapiiri ääres territoriaalseid pretensioone ja konflikt pole levinud Karabahhi.

Kõnelused Mägi-Karabahhi vaidluse lahendamiseks on alates 1994. aasta relvarahust suuresti soikus olnud.

Prantsuse, Vene ja USA diplomaatide ehk nõndanimetatud Minski rühma vahendatud rahukõnelustel prooviti viimati rahuni tõsisemalt jõuda 2010. aastal, ent see üritus jooksis liiva.

Minski rühma kuuluvad Aserbaidžaan, Armeenia, Valgevene, Saksamaa, Itaalia, Rootsi, Soome ja Türgi. Rühma kaasesimehed on Venemaa, Prantsusmaa ja USA.

Energiarikas Aserbaidžaan on teinud suurinvesteeringuid sõjaväkke ja lubanud Karabahhi jõuga tagasi võtta. Riiki toetab ka tema peamine liitlane Türgi.

Armeenia on lubanud Karabahhi, mis on end iseseisvaks kuulutanud, ent sõltub suuresti Jerevanist, kaitsta.

Armeenia oluline sõjaline liitlane on Moskva, kellel on rigiis ka sõjaväebaas. Venemaa on tarninud moodsat relvastust nii Bakuule kui Jerevanile.