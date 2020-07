FOTOD ⟩ Süüria-Türgi piiri lähistel kärgatanud autopomm nõudis seitse inimelu

Aleppo provintsi põhjaosas asuvas piirkonnas, mida kontrollib Türgi armee ja Süüria liitlasväed, on rünnakud ja atentaadid sagedased.

FOTO: Azaz Media Center/Azaz Media Center via REUTERS/Scanpix Baltics

Keskus süüdistas rünnakus islamistlikku terroriliikumist Islamiriik (IS), öeldes, et tegemist on tõenäoliselt vastusega Türgi ja Türgi toetusega vägede suurenenud operatsioonidele IS-i rakukestele piirkonnas.