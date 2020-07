Jaapanist startis edukalt esimene araabia maade Marsi-missioon

Esiti pidi Araabia Ühendemiraatide Marsi-missiooni kosmoseaparaat Amal startima kolmapäeval, ent halb ilm lükkas lendu edasi. Jaapanit on juba üle nädala nüpeldanud tugev vihm, mis on endaga kaasa toonud inimelusid nõudnud üleujutusi ja maalihkeid.

«Emiraatide Marsi-missioon on lootuse sõnum araabia noorsoole. Kui noor riik nagu AÜE on võimeline jõudma Marsile vähem kui 50 aastaga, siis oleme me võimelised kogu regioonina tegema veel paljugi rohkem,» ütles Emiraatide Marsi-missiooni projekti direktor Omran Sharaf pühapäeval Twitterisse laaditud videopöördumises.