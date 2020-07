Trump: Biden ei ole "pädev" riiki juhtima

«Ta on läbi, ta on mentaalselt läbi,» ütles Trump Bideni kohta pikas usutluses konservatiivse telekanali Fox News pühapäevasele uudistesaatele.

Trump ütles, et kui Biden valitakse 3. novembril presidendiks, siis ta «hävitab selle riigi».

Nädalavahetuse arvamusküsitlused on näidanud aga pigem valijate rahulolematust Trumpi hakkamasaamise üle koroonaviiruse pandeemia teemal.

Seistes silmitsi mitme väljakutsega, mille hulgas on peamised koroonaviirus, rassilised rahutused ja majanduse kehv seis, tegi Trump mitu aluseta või äärmiselt spekulatiivset süüdistust endise asepresidendi kohta.

Nii näiteks ütles Trump, et Biden kolmekordistaks riigipeaks saades makse ning võtaks politseilt raha ära. Laiemas kontekstis ähvardas ta valijaid, et «religioon kaoks ära», viidates demokraatide ametnikele, kes on keelustanud suured jumalateenistused viiruse leviku peatamiseks.

Küsimusele, kas ta lepiks novembrivalimiste tulemusega isegi siis, kui ta kaotaks, vastas Trump oma 2016. aastal antud sarnase väljaütlemisega: «Pean vaatama... ma ei kavatse niisama öelda »jah«.»

Eelsalvestatud usutlus laekus ajal, mil värsked arvamusküsitlused näitavad Bideni toetuse kasvu, sest valijais on kerkinud kahtlused Trumpi valitsuse hakkamasaamises pandeemia levikuga, mida toetavad nakkuste arvu järsk kasv mitmes osariigis.

Usutleja Chris Wallace ütles Trumpile, et Foxi arvamusküsitlus näitab Bideni märkimisväärset edu Trumpi ees mitte ainult pandeemiaga hakkama saamise küsimustes, kus Bidenil on 17 protsendipunktine edu, ega rassiliste rahutuste küsimustes, milles Biden juhib 21 protsendipunktiga, vaid koguni, ehkki küll ühe protsendipunktiga, majandusega hakkama saamise küsimustes, mis on seni olnud Trumpi suuremaid tugevusi.

Värske Washington Posti ja ABC Newsi uuring näitab, et registreeritud valijate seas on Bidenil Trumpi ees üleriigiliselt 15 protsendipunkti suurune edu, 55-40.

Trump nimetas sellist arvamusküsitlust «libauudiseks», öeldes, et Valge Maja küsitlused näitavad tema võitu nii üleriigilisel tasandil kui ka olulistes niinimetatud õõtseosariikides.

Wallace küsis Trumpilt (74) korduvalt tema rivaali vaimse terasuse kohta ning päris otsesõnu, kas riigipea leiab, et 77-aastane Biden on äkki «seniilne».

«Ma ei taha seda öelda,» ütles Trump. «Ma ütlen, et ta ei ole pädev olema president.»

Samuti ütles Trump, et endine asepresident ei peaks vastu karmidele usutlemistele ning hüüaks oma ema appi.

«Ta ütleks: »Ema, ema, palun vii mind koju«,» ütles Trump.

Trump kaitses ka oma valitsuse tegevust pandeemiaga võitluses, väites, et «kogu maailm kadestab meid» koroonaproovide võtmises.

Lisaks ütles riigipea, et tal on viimaks õigus oma varasema ennustuse koha pealt, mille järgi kaob viirus ühel päeval.

Biden vastas pühapäeval avaldusega, mis keskendus pandeemiale.

«Ammu olnuks aeg president Trumpil kuulata kedagi teist peale iseenda, kuidas selle viiruse vastu võidelda, sest pärast kuut järjestikust kuud ohvriterohket saamatust läheb asi veelgi rohkem kontrolli alt välja,» sõnas Biden.

«Härra president, teie ignorantsus ei ole voorus ega ka märk teie tugevusest - see õõnestab meie vastust sellele pretsedenditule kriisile igal sammul.»

Vabariikliku Partei suurkogu leiab aset 24.-27. augustini Põhja-Carolinas Charlotte'is ja Florida osariigis Jacksonville'is, kus kõigi eelduste kohaselt valivad valijamehed Trumpi ning asepresident Mike Pence'i vabariiklaste kandidaatideks.

Demokraatide kogunemine leiab aset Wisconsini osariigis Milwaukees 17.-20. augustini. Demokraatidest valijamehed peaksid tõenäoliselt oma kandidaadiks valima Bideni, kes veel ei ole avaldanud oma asepresidendikandidaadi nime.