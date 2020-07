Kanye West pidas esimese kaootilise kampaaniaürituse

West tuli Charlestonis lavale kuulivestis, pähe raseeritud kiri «2020». Mõnesaja inimese ees ilma mikrofonita esinedes palus ta täielikku vaikust, öeldes, et tulevased kampaaniaüritused saavad olema «ruumides, kus on suurepärane akustika, sest ta on nende kujundamisega seotud».