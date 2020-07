Lõuna-Aafrika Vabariigis tõusis koroonasurmade arv üle 5000

Tervishoiuministeeriumi andmetel lisandus ööpäevaga 13 449 kinnitust leidnud nakatumist uude koroonaviirusesse, haigestunud on juba 364 328 inimest.

Tervishoiuminister Zweli Mkhiz kutsus inimesi täitma hügieenireegleid, et takistada viiruse levimist. «Valitsusena oleme mobiliseerinud kõik ressursid, kuid valitsus ei suuda sellega üksi toime tulla,» ütles ta avalduses.

Ministri sõnul on valitsus väga mures, kuna tundub, et lõuna-aafriklased on hakanud eirama viiruse leviku tõkestamiseks esitatud soovitusi. «Näeme kogukondades vähest sotsiaalset distantseerumist või selle puudumist. Maskidest loobutakse või neid ei kanta õigesti,» ütles ta. «See mõjutab otseselt kasvunumbreid järgmisel kahel nädalal,» rõhutas Mkhiz.