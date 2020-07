Tervishoiuminister: Prantsusmaal on kuni 500 viirusekollet

Paljud praegustest haiguskolletest on tapamajades või teistes asutustes, nende seas vanadekodud, ütles ta. Teiste taga on aga perekondlikud kokkutulekud.

«Praegusel hetkel oleme me teisest lainest väga kaugel,» ütles Véran Franceinfo raadiole.

Viiruse nakkuskordaja on Prantsusmaal praegu 1,2, mis tähendab, et kümme nakatunut nakatavad keskmiselt veel 12 inimest, selgub terviseagentuuri Sante Publique France andmetest.

Mitmes piirkonnas on edasikandumise tase siiski oluliselt kõrgem. Vahemere ääres on see näiteks 1,55, Bretagne's aga 2,6.