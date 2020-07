Venemaal on tänavu põlenud juba 1,2 miljonit hektarit metsa

«Aasta algusest on tuli üle käinud 1,2 miljonist hektarist, kokku on olnud rohkem kui 9000 metsatulekahju. Samas on tulest rüüstatud ala veerandi võrra väiksem kui mullu. Kõige rohkem põleb metsa Kaug-Ida föderaalringkonnas, nende osaks on 80 protsenti kõikidest metsapõlengutest,» ütles Abramtšenko asepeaministrite nõupidamisel.