Uuringud: kaks koroonavaktsiini annavad tugeva immuunvastuse

Esimeses uuringus, kus osales üle tuhande Briti täiskasvanu, leiti, et vaktsiin kutsus esile «tugeva antikehade ja T-rakkude immuunvastuse» koroonaviirusele.

Teine uuring, mis viidi läbi Hiinas üle 500 inimesega, näitas, et enamikul vaktsineeritutest kujunes välja ulatuslik antikehade immuunvastus.

Uuringud avaldati meditsiiniväljaandes The Lancet ning need kujutavad endas olulist edasiminekut COVID-19 vaktsiini arendamisel.

Autorite sõnul esines patsientidel vähe kõrvalnähtusid, ent nad hoiatasid, et vaja on rohkem uuringuid. Seda eriti vanemaealiste seas, kelle oht koroonaviirusse surra on ebaproportsionaalselt kõrge.