Michel esitas uue ettepaneku, õigusriigi nõue endiselt sees

ERR-i Brüsseli korrespondent Epp Ehand ütles uudistesaates «Aktuaalne kaamera», et ettevaatlikuks optimismiks annab alust see, et pärast kirglikke vaidlusi terve öö on jõutud konkreetse numbrini ehk 390 miljardit on see mastaap, mida Euroopa riigid on valmis ühise laenu toel toetustena panema lisaks Euroopa Liidu eelarvele, et leevendada majanduskriisi mõjusid Euroopas.