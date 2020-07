«Oleme tõsiselt mures, et käimas näib olevat kooskõlastatud välisriikide sekkumiskampaania, mille eesmärgiks on desinformatsiooni levitamine, et mõjutada kongressi tegevust ja novembris toimuvad presidendivalimisi,» ütlesid esindajatekoja demokraadid esimees Nancy Pelosi ja senati mõjukas demokraat Chuck Schumer.