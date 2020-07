Egiptuse parlament andis rohelise tule võimalikule sõjalisele sekkumisele Liibüas

«Parlament kiitis ühehäälselt heaks Egiptuse relvajõudude liikmete lähetamise lahingmissioonidele väljaspool kodumaa piire, et kaitsta Egiptuse riiklikku julgeolekut kuritegelike relvarühmituste ja välismaiste terroristide vastu,» kirjutati avalduses.

Liibüas on valitsenud kaos alates 2011. aastast, mil kukutati diktaator Muammar Gaddafi.

President Sisi ütles möödunud nädalal, et riik ei kavatse jääda pealtvaatajaks, kui mistahes arengud Liibüas võivad põhjustada otsese ohu mitte ainult sealsele turvalisusele, vaid riiklikule julgeolekule Egiptuses.

Sisi hoiatas juba juunis, et Türgi-toetatud jõudude pealetung Liibüas võib viia Egiptuse otsese sõjalise sekkumiseni naaberriigis.

«Kui Liibüa rahvas palub meil sekkuda, siis on see signaal maailmale, et Egiptus ja Liibüa jagavad ühiseid huvisid, julgeolekut ja stabiilsust,» sõnas president.