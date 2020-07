Ühendriikides nakatus ööpäevaga koroonaviirusesse 61 288 inimest

Riigis on pandeemia algusest viirusesse surnud 140 922 ja nakatunud 3,82 miljonit inimest.

USA president Donald Trump vahendas esmaspäeval suhtlusvõrgustikus Twitter endast foto, millel ta kannab näomaski ja märkis, et selle kasutamine on isamaaline.

«Oleme ühinenud pingutustes võitmaks see nähtamatu Hiina viirus ja paljud inimesed ütlevad, et näomaski kanda on isamaaline, kui sul pole võimalust sotsiaalset vahemaad hoida,» kirjutas Trump.