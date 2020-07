Oregoni osariigis Portlandis toimuvate meeleavalduste mahasurumiseks on juba kohale saadetud föderaalüksused, mis peaksid nüüd laienema ka Chicagosse. President Trump andis mõista, et kavatseb föderaalväed saata ka New Yorki, Philadelphiasse, Detroiti ja teistesse suurlinnadesse, vahendab New York Times.