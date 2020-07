Türgi võimupartei esitab sotsiaalmeediat piirava eelnõu

«Meie eesmärk on lõpetada sotsiaalmeedias toimuv solvamine, vandumine ja mõnitamine,» ütles Zengin, kinnitades samas, et nii püütakse vabadusi õiguste ja seaduste abil tasakaalustada.

Opositsiooniparteid on mures, et valitsuse kava piirab Türgi avalikkuse ligipääsu sotsiaalmeediale ning võimalust saada sõltumatuid uudiseid ja informatsiooni, kui meediakeskkond on juba niigi tugevalt valitsuse poole kaldu.

Juba praegu on tuhanded veebilehed Türgis blokeeritud. Jaanuaris vabastas valitsus üle kahe aasta kestnud keelu alt Wikipedia. Enne seda oli Türgi kõrgem kohus asunud seisukohale, et keeld pole põhiseadusega kooskõlas.

Türgi on piiranud ka ligipääsu online-entsüklopeediale, mis keeldus oma sisu muutmast, kui valitsus leidis, et see on solvav.