Suurbritannia kavandab uusi seadusi vaenulike riikide tegevuse pärssimiseks

Kavas on seadus, mis annaks julgeolekuteenistustele suuremad volitused ja kaalutakse ka seadust, mis nõuaks välisriikide heaks töötavatelt inimestelt oma tegevuse ametlikku registreerimist.

«Me kaalume lisavolitusi, et jälgida vaenulike riikide tegevust ja see võib tähendada uute seaduste esitamist,» ütles transpordiminister Grant Shapps kolmapäeval Sky Newsile.

Ta lisas, et kaalumisel on midagi välisagendi registreerimise nõude taolist, mis kehtib näiteks USA-s ja Austraalias.

Parlamendi luure- ja julgeolekukomisjon avaldas teisipäeval raporti, milles maaliti ähvardav pilt Venemaa sekkumisest Briti ühiskonda, ja anti mõista, et kehtivad seadused ei ole ohu tõrjumiseks piisavad.

Raportis jõutakse järeldusele, et Venemaa peab Suurbritanniat üheks tähtsamaks luuresihtmärgiks ning Moskva katsed Ühendkuningriiki mõjutada on muutnud uueks normaalsuseks, sest mitu järjestikust valitsust on tervitanud Vene oligarhe avasüli.