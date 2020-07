Ungari suurima sõltumatu uudisteportaali peatoimetaja vallandati

Index.hu rohkem kui 90 töötajat ütlesid pöördumises, et peavad peatoimetaja vallandamist «avalikuks katseks avaldada survet», mis muudab sõltumatu töö toimetuses võimatuks. Samm on osa juhtkonna plaanist teha toimetuses ümberkorraldusi, mida töötajad vastustavad.

«See otsus on meile vastuvõetamatu,» ütlesid portaali töötajad. «Me oleme aastaid öelnud, et peame kaht asja eeltingimuseks Indexi sõltumatule tegevusele - et ei ole välist sekkumist Indexis ilmuva sisu kohta või toimetuse koosseisu.»

Index.hu on üks käputäiest sõltumatutest meediaväljaannetest ja portaalidest. Nad on kannatanud peaminister Viktor Orbáni jõupingutuste pärast kontrollida üha suuremat segmenti Ungari meediast.

«Minu sõnum on jätkuvalt see, et Index on võimas kindlus, mida nad tahavad õhku lasta,» ütles Dull oma hüvastijätukõnes Indexi toimetuses. Selle video postitas uudisteportaal 444.hu.