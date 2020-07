VIDEO ⟩ Kreekas puhkes ööpäevaga 57 metsapõlengut

Ajalehe Kathimerini teatel pole tugevate tuulte tõttu välistatud, et põleng puhkeb uuesti.

Veel üks tulekahju möllas Kreeta saarel ning see on osaliselt suudetud kontrolli alla saada. Ent sealgi on tuletõrjujate tööd seganud tugevad tuuled. Tulekahju puhkes kahe hotelli vahele jääval alal.