Trump: Biden peaks tegema kognitiivsete võimete testi

«Teatud mõttes on tal selleks kohustus,» lausus Trump kolmpäeval Fox Newsile demokraatide arvatava presidendikandidaadi kohta, lisades, et riigipea amet nõuab vastupidavust ja vaimset tervist.

Trump on öelnud, et temast kolm aastat vanem 77-aastane Biden on kandideerimiseks liiga vana. Tegemist on Trumpi valimiskampaania ühe nurgakiviga Bideni vastu.