OTSEPILT ⟩ Europarlament annab ühenduse eelarvele hinnangu

Teisipäeva varahommikul lõppenud riigi- ja valitsusjuhtide kohtumisel lepiti kokku ühenduse pikaajalises eelarves ja taaskäivitamisfondis. Kokkuleppe tulemusena otsustati, et pikaajaline eelarve (MFF) saab olema 1,074 triljonit eurot ja taaskäivitamisfond 750 miljardit eurot, millest omakorda toetused moodustavad 390 miljardit ja laenud liikmesriikidele 360 miljardit eurot.

Hinnates riigi- ja valitsusjuhtide kohtumise tulemusi, tõdes Euroopa Parlamendi president David Sassoli: «Pärast päevi kestnud arutelusid ootavad Euroopa kodanikud kokkulepet, mis oleks meie ees seisvate ajalooliste väljakutsete vääriline. Parlament on oma prioriteedid selgelt välja öelnud ning ootab, et nendega arvestataks. ELi pikaajaline eelarve peab tagama vahendid roheleppe, digitaliseerimise ja majanduse vastupanuvõime tagamiseks ning ebavõrdsuse vähendamiseks.»

«Euroopa Liit vajab otsekohe uusi omavahendeid. Samuti on meil vaja hoobasid, mis tagaksid õigusriigi põhimõtete järgimise. Lisaks sellele on Euroopa Parlament korduvalt nõudnud liikmesriikidele tehtavate tagasimaksete lõpetamist. Kui me neis küsimustes üksmeelele ei jõua, siis ei anna parlament eelarvele heakskiitu,» hoiatas Sassoli.