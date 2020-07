Uuring: suurte koroonapuhangute ärahoidmiseks on kolm lihtsat viisi

Tegemist tundub tänaseks juba niivõrd lihtsakoelise tõdemusega, aga sellest hoolimata pole paljudes maailma riikides kehtestatud kohustust avalikes kohtades näomaski kanda, samuti eiravad inimesed sotsiaalse vahemaa hoidmise nõudeid ja põhjalikku kätepesu on keeruline kontrollida.

Samuti suhtutakse endiselt kõhklusega sellesse, et vaid need lihtsad tegevused - näomaski kandmine, käte pesemine ja sotsiaalse vahemaa hoidmine - aitaksid hoida ära suured viiruspuhangud ilma, et inimestel tuleks peituda koduseinte vahele ja sulgeda tuleks toidukohad, kauplused ning teised avalikud paigad.