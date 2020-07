Saksamaa linnad on hädas koroonaviiruse ohust hoolimata tänavatele pidutsema kogunevate noortega. Mitmes linnas on kokkupõrked pidutsejate ja politseinike vahel võtnud mässu mõõtmed, linnavõimud näevad osaliselt süüd vägivallale kalduvatel migratsioonitaustaga noormeestel.

Kuigi praegu on tänavatele kogunemine ja seal mässamine eriti problemaatiline kroonaviiruse ohu tõttu, on noortekambad Stuttgartis valmistanud muret juba mitu aastat, kirjutas Die Welt. Seejuures viitavad meerid, et probleemiks on põgenikest mehed.

«Põgenike seas on väike grupp noori mehi, kes on valmis kasutama vägivalda ja kes avalikus ruumis domineerivad,» kirjutasid linnajuhid. Nad lisasid, et põgenikest noored on aegajalt seotud füüsilise vägivallaga, ka seksuaalsete rünnakutega. Igal keskmise suurusega linnal Saksamaa edelaosas on probleeme mittelõimunud, noorte, põgenikest meestega, märkis kirja näinud Die Welt.