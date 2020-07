Afganistani õhulöögis vabastatud talibile hukkus kaheksa tsivilisti

Kohaliku omavalitsuse juht Ali Ahmad Faqir Yar ütles, et rühm inimesi oli kogunenud tervitama vangist vabastatud Talibani komandöri.

«Õhulöök viidi läbi tseremoonia ajal ning hukkunute seas on seal osalenud tsiviilelanikud,» ütles ta, täpsustades, et surma sai kaheksa ja viga 16 tsiviilelanikku.

Kabul on kurtnud, et paljud vabastatavad Talibani vangid on ohtlikud võitlejad, kes naasevad lahinguväljale.